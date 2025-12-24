  1. Ekonomim
  3. Libya heyeti jetin enkazında incelemelerde bulunuyor
Libya heyeti jetin enkazında incelemelerde bulunuyor

Libya'dan gelen bir grup askeri yetkili, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında incelemelerde bulunuyor.

Kazanın ardından görevlendirilen askeri yetkililer, hava yoluyla Ankara'ya geldi.

Burada Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince karşılanan heyet, daha sonra sivil minibüsle Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyüne geçti.

Görevlilerle jetin enkazının bulunduğu alana geçen heyettekilerin incelemesi sürüyor.

