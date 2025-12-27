  1. Ekonomim
  3. Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı
Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı

Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

Ankara’nın Haymana ilçesinde 23 Aralık günü Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak düşmüştü ve naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti.

Libya heyetinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı. Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderilecek.

 