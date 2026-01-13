  1. Ekonomim
  3. Libya heyetinin öldüğü uçakla ilgili gözaltına alınan hostes serbest bırakıldı
Aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın da aralarında olduğu Libya heyetinin öldüğü uçakla ilgili gözaltına alınan hostes serbest bırakıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın da aralarında olduğu 5 kişilik Libya heyetini ve 3 mürettebatı taşıyan özel jetin Ankara’nın Haymana ilçesinde düşmesi sonucu uçak içerisinde bulunan 8 kişi hayatını kaybetmişti. Edinilen bilgilere göre, devam eden soruşturma çerçevesinde, jeti Türkiye’ye getiren uçuş ekibinde yer alan bir hostes, gözaltına alındı. Hostes, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.