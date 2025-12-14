Libya tezkeresi Meclis’e sunuldu: Türk askerinin görev süresi 24 ay daha uzatılıyor

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin iznin süresinin 24 ay uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Tezkerede, Libya’da 2011 yılından bu yana demokratik kurumların inşa edilemediği, artan silahlı çatışmalar nedeniyle ülkede parçalanmış bir yapı oluştuğu aktarıldı. Ateşkesin kalıcı hale getirilemediği, siyasi bütünlüğün sağlanamadığı ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulamadığı vurgulandı. Tezkere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyor.

Belgede, Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında yürütülen Libya Siyasi Diyaloğu sonucunda 17 Aralık 2015’te imzalanan Libya Siyasi Anlaşması’na değinildi. Anlaşma kapsamında kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, BM Güvenlik Konseyinin 2259 sayılı kararıyla Libya’yı temsil eden tek meşru hükümet olarak tanındığı hatırlatıldı.

Türkiye’den destek talebi

Tezkerede, 2019 yılının Nisan ayında Ulusal Mutabakat Hükümetini devirmeye yönelik saldırılar başlatıldığı, bu süreçte Libya yönetiminin Aralık 2019’da Türkiye’den destek talep ettiği bilgisine yer verildi.

Müteakip dönemde saldırıların durdurulduğu, sahada sükunetin sağlandığı ve ateşkes ile siyasi diyalog sürecinin önünün açıldığı yinelendi.Ayrıca Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası ile Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın altı çizildi.

Kalıcı ateşkes ve siyasi süreç tamamlanamadı

Tezkerede, Türkiye’nin Libya’nın güvenliğine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve danışmanlık desteğini sürdürdüğü, sahada istikrarın korunmasına aktif katkı sunduğu kaydedildi. Buna rağmen ülkede kalıcı ateşkesin ve siyasi sürecin tamamlanamadığı, askeri ve güvenlik kurumlarının birleştirilemediği belirtildi.

"İstikrarın sağlanması Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır"

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yürütülen sürece güçlü destek vermeye devam ettiği anımsatıldı:

"Türkiye, Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yürütülen süreç kapsamında Libya’nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına, ülkede kalıcı ateşkesin sağlanmasına, ulusal uzlaşıyı hedefleyen siyasi diyalog çabalarına ve ülke genelinde adil, özgür ve güvenilir seçimlerin düzenlenmesine yönelik desteğini sürdürmektedir. Libya’da seçimlerin hâlen yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan siyasi belirsizlik ve yönetim sorunu, sahada büyük fedakârlıklarla tesis edilen sükûneti riske atmakta ve kalıcı istikrara ulaşılmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bu durum, Libya’nın yanı sıra tüm bölgenin güvenliği açısından da endişe kaynağıdır. Türkiye ile Libya arasında imzalanarak yürürlüğe giren Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile daha da güçlenen tarihi, siyasi ve ekonomik ilişkiler dikkate alındığında, Libya’da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonunda barışın ve istikrarın sağlanması Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır."

Bölgesel riskler

Libya’daki siyasi belirsizliğin ve yönetim sorunlarının mevcut sükuneti riske attığına işaret edilen tezkerede, çatışmaların yeniden başlaması halinde Türkiye’nin Akdeniz havzasındaki ve Kuzey Afrika’daki çıkarlarının olumsuz etkileneceği aktarıldı. DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütlerinin faaliyetleri ile yasa dışı silahlı grupların oluşturduğu tehditlere dikkat çekildi.

Türk askerinin görev süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Türkiye’nin milli çıkarlarının korunması, Libya’daki risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel güvenliğin sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin iznin süresinin uzatılması talep edildi.

Bu kapsamda, 2 Ocak 2020 tarihli TBMM Kararıyla verilen ve son olarak 30 Kasım 2023’te uzatılan iznin, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren 24 ay daha uzatılması Meclis’in onayına sunuldu.