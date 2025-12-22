Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi: Türk askeri 2 yıl daha görev yapacak
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Libya'daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkerede, Libya'da Şubat 2011'deki olayları izleyen süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların, artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapının ortaya çıktığı hatırlatıldı.