Libya tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı

AK Parti, CHP, MHP, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin "evet", DEM Parti'nin "hayır" oyu kullandığı tezkere TBMM'de onaylanmıştı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Libya'daki siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın devam etmesi, terör ve güvenlik riskleri, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı güvenlik iş birliği anlaşmaları ve BM nezdinde tanınan Libya hükümetine verilen desteğin sürdürülmesi gerekçelerine dayandırıldı. Yetki, 2 Ocak 2026’dan itibaren 24 ay geçerli olacak.