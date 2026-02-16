  1. Ekonomim
Libya uçak kazası soruşturmasında yeni gelişme: Ortak değerlendirme yapıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan sonra radardan kaybolarak Haymana’da düştüğü bildirilen ve Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağa ilişkin soruşturmada uluslararası temas sağlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya makamlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldığını açıkladı. Kaza kırım raporunun ise henüz dosyaya sunulmadığı bildirildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 23 Aralık 2025’te yerel saatle 20.17’de kalkış yapan ve saat 20.38’de radarlardan kaybolduğu belirtilen uçağın Haymana’da düştüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Libya Başsavcılığında görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapıldığı, her iki tarafta yürütülen soruşturmalarda gelinen aşamaların karşılıklı olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza kırım raporunun henüz soruşturma dosyasına sunulmadığı, soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

