Limanlarda işletme süresini uzatacak düzenleme yeniden gündemde

ANKARA / NB EKONOMİ

Limanlarda ihalesiz süre uzatımının enerji ile ilgili düzenlemelerin de yer aldığı 10 maddelik bir torba teklifle Meclis’e sunulması planlanıyor. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde işletme hakkı verilerek özelleştirilen 19 limanda hem ihtiyaç duyulan yatırımların zamanında yapılması hem de limanların ekonomiye ve dış ticarete katkısının devamının sağlanması gerekçesiyle sözleşme sürelerinin 49 yıla kadar uzatılması için geçtiğimiz yasa döneminde kanun çıkarıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bunun üzerine AK Parti ekimde Meclise sunduğu torba teklifle yeni bir düzenleme getirdi fakat bu maddeyi de teklifin Plan Bütçe Komisyonu'nda geri çekti. Yeni bir torba teklifle limanlarda işletme süresi uzatımının tekrar getirilerek 2023 Bütçe görüşmelerinden sonra kanunlaştırılması planlanıyor.

30 milyar lira gelir hedefleniyor

İşletme hakkının verilmesi yöntemi ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD’ye ait 19 limandan; 12 liman 30, 5 liman 36, bir liman 39 ve bir liman 40 yıl için imzalanan İşletme Hakkı Devri Sözleşmeleri ile özelleştirildi. Bu limanları işleten yatırımcılardan sözleşme sürelerinin artırılması konusunda talepler geldiği, bekleyen acil yatırımların yapılması için süre uzatımına gidileceği belirtiliyor.

AK Parti’nin geri çektiği madde de 49 yıldan az süreli limanlarda sözleşme sürelerini, en geç 15 gün içerisinde mali bilgileri gösteren yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş belgelerle birlikte başvuruda bulunulması ve diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılmasını düzenliyordu. Uzatılacak yıllar için beklenen hasılat payının değerinin yaklaşık toplam 4-6 milyar lira olması bekleniyor. Tüm limanların başvurması halinde toplam yaklaşık 30 milyar lira toplam gelir elde edilmesi hedefleniyor.