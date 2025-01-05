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Limit artırılmıştı: ATM’lerde para çekme krizi büyüyor

ATM’lerde küçük banknot bulmakta zorlanılıyor. 10, 20 ve 50 TL’lik banknotların tükenmesi, günlük çekim limitlerinin artmasıyla birleşince ATM’ler hızla boşalıyor.

Haber Merkezi
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Limit artırılmıştı: ATM’lerde para çekme krizi büyüyor
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Son dönemde ATM’lerden 10, 20 ve 50 TL’lik banknot çekmek adeta imkânsız hale geldi. Vatandaşlar, ihtiyaç duydukları tutarları bulabilmek için para dolu ATM aramak zorunda kalıyor. Özellikle günlük para çekme limitlerinin artırılması, bu sorunu daha da derinleştiriyor.

Çekim limitleri yükseldi, ATM’lerde para tükeniyor

Yeni yıldan önce günlük çekim limitleri 5 bin ila 10 bin lira arasında değişiyordu. Ancak 2025 itibarıyla bu limitler 15 bin ila 20 bin liraya kadar yükseltildi. Bu durum ATM’lerdeki paranın hızla tükenmesine neden oldu. Tüketiciler, “Para olan bir ATM bulmak zorlaştı, birkaç ATM dolaşmak zorunda kalıyoruz” diyerek duruma tepkilerini dile getiriyor.

Para yatırmada da zorluk yaşanıyor

ATM’ler sadece para çekme konusunda değil, para yatırma işlemlerinde de sıkıntı çıkarıyor. Özellikle düşük banknotlarla yapılan yatırma işlemlerinde cihazlar genellikle parayı kabul etmiyor. Bu durum, vatandaşların günlük işlemlerini daha da zorlaştırıyor.

Çözüm bekleniyor

Uzmanlar ve tüketiciler, ATM’lerdeki para dağıtım politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle küçük banknotların dolaşımını artıracak düzenlemeler, bu sorunun çözümü için kritik önem taşıyor.

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