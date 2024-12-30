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Lise öğrencisi Yağmur hayatını kaybetmişti! Okul müdürü açığa alındı

İzmir'in Buca ilçesinde servis midibüsünün park halindeki tankere çarpması sonucu bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Lise öğrencisi Yağmur hayatını kaybetmişti! Okul müdürü açığa alındı
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Korkunç olay 26 Aralık'ta yaşandı. İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, tır sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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