  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı
Takip Et

Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir lokantaya giren ayı, masaya oturup adeta servis bekledi. Görenleri şaşkına çeviren anlar kısa sürede gündem oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı
Takip Et

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir lokantaya giren ayı masaya oturarak servis bekledi.

Yabani hayvanlar her an karşınıza çıkabilir

Soğuksu Milli Parkı'nda yaban hayatı her an karşınıza çıkabiliyor. Başta soyu tükenmekte olan Kara Akbabalara ev sahipliği yapan Milli Park'ta geyik, kurt ve ayı gibi yaban hayatının çeşitli örnekleri hayatlarını sürdürüyor. 

Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı - Resim : 1

Ayı lokantaya gidip oturdu

Soğuk Milli Parkı'nda sayıları oldukça fazla olan ayılar bazen rahat tavırları ile görülmekte. Milli Park'ta bulunan bir lokantaya giren ayı da bunun örneği oldu. Lokantada bulunan masaya oturan ayı adeta servis yapılmasını bekledi. Masadaki artıkları yiyen ayı bir süre oturduktan sonra ormanın derinliklerinde kayboldu.

Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı - Resim : 2

Ayı kameralara takıldı!

Ormanda kâbusu yaşadı! Yaşlı kadına ayı saldırdıOrmanda kâbusu yaşadı! Yaşlı kadına ayı saldırdıGündem
Kadıköy'deki AVM'nin otoparkını su bastı! Araçları zor kurtardılarKadıköy'deki AVM'nin otoparkını su bastı! Araçları zor kurtardılarGündem
Ali Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım varAli Koç’tan MHP ve Ülkü Ocakları’nın destek açıklamasına yanıt: Gönül bağım varSpor

 

 

 

Gündem
Balıkesir'de bir deprem daha
Balıkesir'de bir deprem daha
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Uzman Çavuş Yeşil, kontrol devriyesinde otomobil çarpması sonucu şehit oldu
Kontrol devriyesinde otomobil çarpan uzman çavuş şehit oldu
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Ormanda kâbusu yaşadı! Yaşlı kadına ayı saldırdı
Ormanda kâbusu yaşadı! Yaşlı kadına ayı saldırdı