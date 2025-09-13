Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir lokantaya giren ayı masaya oturarak servis bekledi.

Yabani hayvanlar her an karşınıza çıkabilir

Soğuksu Milli Parkı'nda yaban hayatı her an karşınıza çıkabiliyor. Başta soyu tükenmekte olan Kara Akbabalara ev sahipliği yapan Milli Park'ta geyik, kurt ve ayı gibi yaban hayatının çeşitli örnekleri hayatlarını sürdürüyor.

Ayı lokantaya gidip oturdu

Soğuk Milli Parkı'nda sayıları oldukça fazla olan ayılar bazen rahat tavırları ile görülmekte. Milli Park'ta bulunan bir lokantaya giren ayı da bunun örneği oldu. Lokantada bulunan masaya oturan ayı adeta servis yapılmasını bekledi. Masadaki artıkları yiyen ayı bir süre oturduktan sonra ormanın derinliklerinde kayboldu.

Ayı kameralara takıldı!