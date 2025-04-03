Londra-Mumbai seferini yapan uçak Diyarbakır'a iniş yaptı
İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giden uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.
İngiltere'nin Londra kentinden Hindistan'ın Mumbai kentine giden Virgin Atlantik Havayolları'na ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçak, Diyarbakır'a acil iniş yaptı.
Uçak, dün (2 Nisan Çarşamba) bir yolcunun rahatsızlanması sonrasında saat 18.35'te Diyarbakır'a indi.
Uçak apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alındı.
Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edildi, yolcular gümrüklü sahaya alındı. Uçak şirketince yolcular için ek sefer planlandı.
Havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından uçaktaki incelemeler sürüyor.
Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşları etkileyecek olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.