LÖSEV’in iyilik ekosistemi doğaya nefes, çocuklara umut oluyor

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan LÖSEV Doğal Yaşam Çiftliği'nde, kansersiz yaşam ve sağlıklı beslenme vizyonuyla üretilen katkısız satsuma mandalinaları için bilimsel temellere dayanan kalıcı bir ekolojik tarım modeli uygulanıyor.

Doğal ekosistem dengesini koruma çalışmaları kapsamında, zararlılarla mücadelede başından beri kimyasal ilaçlar yerine doğal yöntemler kullanılıyor. İlerleyen aşamada çiftlik bünyesinde üretiminin de gerçekleştirilmesi planlanan yedi noktalı, yerli tür uğur böceklerinin ilk etapta bin adedi bahçeye salındı. Bu doğa dostu uygulama, LÖSEV’in sürdürülebilir tarımın ve kanseri önleyici sağlıklı gıda üretiminin en önemli adımlarından birini oluşturuyor.

Doğal yöntemlerle sürdürülebilir başarı

Kalıcı bir doğa hareketine dönüşen biyolojik mücadele projesinde çiftlikte yetiştirilen uğur böcekleri, ağaçlara zarar veren yaprak bitleriyle beslenerek zararlıların çoğalmasını doğanın kendi kurallarıyla engelliyor. Tek bir uğur böceğinin ömrü boyunca binlerce zararlıyı tüketebilmesi sayesinde, tarım ilacı kalıntısız, zehirsiz ve sürdürülebilir bir tarım yapılıyor. Çiftlikteki kimyasal kullanılmayan, biyoçeşitlilik ve doğal korunma yöntemleri üzerinden yürütülen üretim uygulamaları sayesinde doğanın kendi dengesini bulduğu örnek bir sürdürülebilirlik modeli ortaya konuyor.

Biyoçeşitlilik ve doğayla iç içe bir ekosistem

LÖSEV, hayata geçirdiği bütüncül projelerle diğer kurumlara da örnek olacak bir ekolojik yaşam alanı inşa ediyor. Doğal yaşam döngüsüne saygılı bu üretim modelinde; 10 bine yakın mandalina ağacı ile ceviz, zeytin, limon, portakal, greyfurt ve Hicaz narı ağaçlarına ev sahipliği yapan dev bir havza yaşatılıyor. Biyoçeşitliliği desteklemek adına 282 dönümlük geniş bir alana arı otu, fesleğen, nane, kekik, ıhlamur, adaçayı ve biberiye gibi doğaya faydalı bitkilerin ekimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca alana konumlandırılan kuş yuvaları, böcek evleri ve arı kovanları sayesinde doğanın kendi kendini yenilediği kalıcı bir sistem yaratılıyor. Tüm bu ekolojik dönüşüm; iyileşmiş gençler, tedavisi süren çocuklar ve gönüllülerin katıldığı uygulamalı fidan dikim etkinlikleriyle destekleniyor. Bu sayede hem toprağa nefes olunuyor hem de gelecek nesillere güçlü bir çevre bilinci aktarılıyor.

Çocuklar için özenle gönderiliyor

Ekolojik hassasiyetle, tamamen doğa dostu yöntemlerle yetiştirilen satsuma mandalinaları; üretim sürecinde etilen gazı ve parafin gibi hiçbir kimyasal maddeye maruz bırakılmadan özenle hasat ediliyor. Bu doğal şifa kaynakları, vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların yanı sıra yetişkin hastalara ve dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere taze taze ulaştırılıyor. Toplumun her kesimi için sağlıklı beslenmeyi ulaşılabilir kılan satsuma mandalinaları, aynı zamanda bir LÖSEV kuruluşu olan LSV Dükkan üzerinden yıl boyunca mandalina kurusu olarak da satışa sunuluyor. Satıştan elde edilen tüm gelir, kanser mücadelesi veren çocukların sağlık ve eğitim masraflarına aktarılarak onlara umut oluyor.

Sağlıklı beslenme, ilaç kadar önemli

Mandalinaların dalından koparılıp kutulanmasından sofralara ulaşmasına kadar geçen tüm süreçte, LÖSEV’in iyileşmiş gençleri, aileleri ve gönüllüleri omuz omuza çalışıyor. Kanserle mücadelede sağlıklı beslenmenin ve koruyucu adımların en az ilaçlar kadar hayati olduğuna dikkat çeken LÖSEV; güçlü birer C vitamini ve antioksidan kaynağı olan ekolojik ürünlerin tüketimini özellikle destekliyor. LÖSEV’in sağlıklı, katkısız ve doğa dostu ürünlerine ulaşmak için www.lsvdukkan.com adresini ziyaret edebilir, LÖSEV’in mağaza ve stant noktalarına ulaşarak alışverişlerinizi yapabilir ya da 0232 520 85 20 numaralı telefondan LÖSEV’i arayarak siparişlerinizi iletebilirsiniz.