Lübnan - İsrail sırında gerginlik

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan iki rokete yanıt olarak topçu atışlarıyla bölgeyi yeniden vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgesinde yeniden gerginlik başladı.

Kefr Şuba bölgesinden İsrail'e 2 roket fırlatılmasının ardından İsrail'in de Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgelerini topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

İsrail saldırısında 2 çocuğun yaralandığı ve bölgedeki hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Öte yandan Lübnan devlet televizyonu "Tele Liban", X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in daha önce insansız hava araçlarıyla vurduğu sınırdaki çadırların Hizbullah tarafından yeniden kurulduğunu bildirdi.

İsrail'e yönelik saldırıyı Hizbullah üstlendi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ne oldu?

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi; açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı açıklamada ise, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.