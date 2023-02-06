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Lübnan Türkiye'ye 72 kişilik kurtarma ekibi gönderiyor

Lübnan hükümeti, 10 ilde yaşanan depremlerde enkaz altında kalanların kurtarmak için Türkiye'ye bir arama ve kurtarma ekibi gönderiyor.

Haber Merkezi
AA
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Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 72 kişilik bir ekip göndereceklerini söyledi.

Bakan Yasin, ekibin bugün yerel saatle 17.30'da uçakla yola çıkacağını aktardı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, gün içinde yaptığı açıklamada, depremde enkaz altındakilerin kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye ekip gönderebileceklerini belirtmişti.

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