Lübnan'daki saldırların ardından MSB'den yazılım açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda MSB'den Lübnan'da patlatılan cihazlarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır." denildi

"Sadece yerli ve milli yazılımlar kullanılmaktadır"

Bakanlık kaynakları, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK’nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine “Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir." denildi.