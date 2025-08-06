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Lüks yatıyla kaybolan iş adamının tekneyle son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan ünlü iş adamı Halit Yukay'ın (43) dün Yalova'daki marinadan ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Lüks yatıyla kaybolan iş adamının tekneyle son görüntüleri ortaya çıktı
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Yalova merkezde bulunan Setur Marine'den Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts’ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Kaybolan iş adamının arama çalışmaları sürerken dün sabah Yalova'daki marinadan çıkış anlarının görüntüleri çıktı.

Lüks yatıyla kaybolan iş adamının tekneyle son görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 1

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Halit Yukay’a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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