Lütfi Arıboğan kimdir, neden gözaltına alındı, ne iş yapıyor? Bahis soruşturmasında yeni gelişme

Bahis soruşturmasında operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Son dönemde çok sayıda isim gözaltına alınırken, takım başkanları dahil birçok önemli isim tutuklandı. Şimdi gözaltına alınanlar arasına Lütfi Arıboğan’da eklendi. Peki Lütfi Arıboğan kimdir, neden gözaltına alındı, suçu ne?

LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?

30 Eylül 1961 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Lütfi Arıboğan, spor hayatına basketbolcu olarak adım attı. 1971 yılında Çukobirlik’te başlayan profesyonel yolculuğu; Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor gibi dev kulüplerde devam etti. 1,98 metre boyundaki Arıboğan, 191’i A Milli Takım olmak üzere toplamda 229 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Altı yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Galatasaray’da 1990 yılında lig şampiyonluğu kupasını kaldırdı. 1996 yılında aktif basketbolu bırakan Arıboğan, yöneticilik kariyerine ise Ülkerspor’da genel menajer olarak başladı.

GALATASARAY VE FEDERASYON GÖREVİ

Spor yöneticiliğinde hızla yükselen Arıboğan, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Levent Bıçakçı, Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar gibi başkanların döneminde Genel Sekreterlik ve Başkanvekilliği gibi kritik görevleri üstlendi. Futboldaki bu tecrübesinin ardından 2012 yılında Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü görevine getirildi ve bu pozisyonu 2014 yılına kadar sürdürdü. Arıboğan, kariyeri boyunca hem futbol hem de basketbol federasyonu başkanlıkları için adaylık süreçleriyle de sık sık gündeme gelmişti.

AİLESİ VE SOSYAL GEÇMİŞİ

Son olarak Lütfi Arıboğan, sporcu bir aileden gelmektedir. Babası Ahmet Arıboğan, Adana Demirspor’un eski futbolcularından biridir. Annesi Fatma Arıboğan ise Adana’nın ilk kadın jeoloğu unvanına sahiptir. Akademik ve sporcu kimliğiyle tanınan Arıboğan’ın, mevcut soruşturma kapsamında vereceği ifade ve hukuki sürecin seyri tüm spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

