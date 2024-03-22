Lütfi Savaş konuşması sırasında saldırıya uğradı

Lütfü Savaş, kalabalığa hitap ederken arkasından gelen bir kişi Savaş'ı hızla iterek sahneden düşürdü. Lütfü Savaş'a sıldıran zanlının psikiyatrik tedavi gördüğü ve kendisine karşı bir kastının olmadığını söylediği ifade edildi.

“Saldırgan psikiyatrik tedavi görüyordu”

Olayla ilgili, gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Lütfü Savaş, saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı bir kastının ve husumetinin olmadığını belirtti. Savaş, saldırıdan ötürü zarar görmediğini ve ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini açıkladı.