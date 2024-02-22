Lütfü Savaş: Anketlerimiz Allah’a şükür iyi, herhangi bir korkumuz yok

Yeniden adaylığı büyük tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Altınözü ilçesinde düzenlenen halk toplantısına katıldı.

Savaş, “Hatay il genelinde, hizmet ederken politik gözlük kullanmadım. Adalet ve eşitlikle 15 ilçemize hizmet veriyoruz. Sizin desteklerinizle dik durdum ve mücadele ettim. Farklı siyasî partilere gönül verenler de bize teveccüh gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir ve ilçe belediyelerle uyumlu çalışan bir anlayışımız var" diyen Savaş, şunları söyledi: "Hatay’ın hizmete, birliğe, bütünlüğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Bunu da sağlaması gereken kişinin Büyükşehir Belediye Başkanı olması gerektiğini düşündüğüm için aday oldum."

“Deprem sonrası iş yükümüz artarken gelirlerimiz ise düştü ama buna rağmen kıt imkânlarımızla da olsa çalışmalarımıza il genelinde devam ediyoruz” ifadesini kullanan Savaş, anketlerle ilgili şu açıklamada bulundu.

“Bizim büyükşehirle ilgili anketlerimiz Allah’a şükür iyi. Biz güçlüyüz. Yani herhangi bir korkumuz yok. Sizlerin de duaları ve destekleriyle 31 Mart'ta mutlu günlerin ilk adımını birlikte atacağız. CHP, Altınözü Belediyesi’ni de sizin desteklerinizle alabilir. Büyükşehir, ilçe ve meclis üyesi adaylarımıza da desteklerinizi bekliyoruz.”