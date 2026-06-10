Lütfü Savaş CHP Genel Merkezi'nde: Hayırlı olsun ziyaretine geldim

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik iptal davası açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi’ne ziyaret etti.

Genel merkezin girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Savaş, mahkeme kararının ardından göreve gelen yöneticilere, “Hayırlı olsun” ziyaretine geldiğini söyledi. Soru üzerine Savaş, ziyaretinin amacının Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek olmadığını dile getirdi.

Yargıtay’a davanın temyizi için dilekçe verdiklerini belirten Savaş, “İstinaftan karar çıkar çıkmaz, Özgür Özel’in avukatı Yargıtay’a başvurdu. Biz iki taraf arasında uzlaşı olur mu diye bekledik. Biz de dün Yargıtay’a dilekçe verdik” bilgisini paylaştı.

İhraç sorusu

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Özgür Özel döneminde partiden ihraç edildiği anımsatılan Savaş, butlan kararıyla Özel dönemi alınan tüm kararların iptal edildiğini belirterek, “Butlan kararı, alınan bütün kararları yok hükmünde sayıyor. İhraç edilen bin 800 civarı arkadaşımızın hepsi partiye üye” dedi.

Savaş, dava yüzünden kurultay sürecinin başlatılamayacağıyla ilgili görüşlerini de yineledi. Meclis’te yaşanan grup toplantısı gerilimine yönelik ise Savaş, şunları kaydetti:

"Orada kaotik bir tablo oluşabilirdi. Sayın Genel Başkanımız bunu önlemek için gelip grup toplantısını burada yaptı. Bu şu demektir, biz barış içerisinde ailemizi daha fazla büyütmek istiyoruz ve önceki yönetim arkadaşlarımızı partimizin çatısı altında görmek istiyoruz."