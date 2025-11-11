Lütfü Savaş, CHP'nin kurultay kararını istinafa taşıdı, "mutlak butlan" istedi

Eski Hayat Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin önceki kurultay delegeleri CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptali davası için istinaf sürecini başlattı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kurultay davası hakkında verdiği "iptal davasının konusuz kaldığına" ilişkin kararı istinafa taşındı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre gerekçeli kararın açıklanmasının ardından davacılar bir kez daha harekete geçti.

Davacıların avukatı İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sundu.

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi talep edilirken; kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptali istendi.

Dava konusuz kalmıştı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında verdiği davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmün gerekçesini açıkladı.

Kararın gerekçesinde, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Yüksek Seçim Kurulu denetiminde, Çankaya ve Sarıyer İlçe Seçim Kurullarının onayıyla 24 Eylül'de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin ve 21 Eylül'de ise CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nın gerçekleştirildiği anımsatıldı.

"Hukuki yarar kalmadı"

Bu yeni kongrelerde il başkanlarının, parti genel başkanının, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılıp sonuçlarının tasdik edildiği belirtilen kararda, iptali istenen eski kurultay ve kongreler için "hukuki yarar" kalmadığını kaydedildi.

Kararda bazı davacıların dava açma ehliyetinin bulunmadığı, Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat’ın farklı tarihlerde partiden ihraç edildiği kaydedildi.