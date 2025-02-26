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Lütfü Savaş'ın yeni işi belli oldu

CHP Kurultayı hakkında "şaibeli olduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul’daki Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Haber Merkezi
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Lütfü Savaş'ın yeni işi belli oldu
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CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın "şaibeli olduğu" iddiasıyla dava açan, ardından ifade veren eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş'ın Üsküdar Üniversitesi'nde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Üsküdar Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin akademik kadrosunda Savaş'ın kısa özgeçmişi de yer aldı.

Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı'nda "şaibe olduğu" gerekçesiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatmıştı.

Lütfü Savaş ayrıca soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağırılmış ve dün (25 Şubat) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

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