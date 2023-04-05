Lütfullah Kayalar kimdir?
Eski Bakan Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı. Lütfullah Kayalar kimdir? Hangi hükümetler döneminde görev yaptı, siyasi geçmişi.
Kayalar, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunmuştu.
Lütfullah Kayalar, 1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete başladı. Yozgat melletvekili seçilerek Meclis'e girdi.
AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesiydi.
2007 Genel seçimlerine CHP'den aday gösterildi ancak seçilemedi, 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız milletvekili adayı oldu.