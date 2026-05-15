M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
M2 Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak sürdüğü bildirildi.
Metro hattında yoğunluk yaşanıyor
Hat üzerindeki noktalardan birinde Galatasaray'ın RAMS Park Stadyumu'nda bu akşam şampiyonluk kutlamaları var. Arıza ve etkinlik nedeniyle önümüzdeki saatlerde metro hattında yoğunluk yaşanması bekleniyor.