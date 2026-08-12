M7 Metro Hattı’nda seferlerin normale döneceği tarih açıklandı

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İstanbul’un yoğun kullanılan raylı sistemlerinden M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde yürütülen onarım çalışmaları devam ediyor.

Yoğun yağışların ardından yeraltı suyu akışındaki artış nedeniyle hat üzerinde deformasyon oluşmuş, rayların zarar görmesi üzerine Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferler 27 Nisan’da durdurulmuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, bulunan mühendislik çözümü doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek hattı yıl sonuna kalmadan yeniden hizmete açmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yaklaşık 60 metrelik bölümde çalışma yapılıyor

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz, deformasyonun meydana geldiği yaklaşık 60 metrelik bölümdeki kırım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Onarım kapsamında hasarlı yapıların kaldırılmasının ardından bölgedeki su etkisini azaltacak müdahalelerin ve hattın yeniden inşasının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çağlayan ve Kağıthane istasyonları kapalı

Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferlerin durdurulması nedeniyle Çağlayan ve Kağıthane istasyonları da geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Mecidiyeköy-Mahmutbey bölümü 2020’de açılan M7 Metro Hattı, 2023 yılında Yıldız’a kadar uzatıldı.

Hattın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde, benzer bir sorun nedeniyle 2021’de de çalışma yapılmış ve onarım süreci yaklaşık sekiz ay sürmüştü.