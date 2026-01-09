Mabel Matiz bugün hakim karşısına çıkacak: 6 yıla kadar hapis istemi

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısı nedeniyle açılan dava kapsamında bugün mahkemeye çıkıyor.

Şarkıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusunda bulunduğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ise erişim engeli talep ettiği belirtilmişti. Bu başvuruların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Matiz hakkında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Halk TV’nin aktardığına göre Mabel Matiz, söz konusu dava kapsamında bugün İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemi

Ünlü şarkıcı hakkında ise söz konusu soruşturma kapsamında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, Matiz hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.