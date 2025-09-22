Mabel Matiz, müstehcenlik suçundan ifade verdi: Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum

“Mabel Matiz” olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, yazdığı "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mabel Matiz, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye geldi.

Habertürk'ten Ceylan Sever’in verdiği bilgiye göre Mabel Matiz hakkında herhangi bir gözaltı kararı verilmedi. Sever yaptığı paylaşımda “Başsavcılık yaptığı açıklamada herhangi bir gözaltı kararı olmadığını, Mabel’in ifadesine başvurulacağını söyledi” dedi.

İfade vermek için savcılığa gelen Şarkıcı Mabel Matiz adliye kapısından polis tarafından içeri alındı.



Ünlü şarkıcının polis eşliğinde adliyeye girmesi “hakkında gözaltı kararı mı var?” sorusunu beraberinde getirdi. Gazeteciler Mabel Matiz’den bu sorunun yanıtını alamadı. Ancak… pic.twitter.com/geLhRJ5aQq — Ceylan Sever (@ceylanseverr) September 22, 2025

İfadesi ortaya çıktı

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre şarkıyı sosyal medya hesaplarından ekibiyle birlikte yayınladığını ayınladığını söyleyen Mabel Matiz şu cümlelerle ifade verdi:

"Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç yer vermedim. Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra bu sözlerime hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grubu bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleri ile kendi albümleri için benden bir şarkı yazılmasını istediler. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Bu şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımın içeriklerini hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da o amaç için yazdım."

"Evine haber yollamak adına söyledim"

Benim müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirmek değil diyen Mabel Matiz, “Aksine insanları birleştirmek iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde yer alan 'Cici toy bebe' sözleri ile sevdiğinin sevdiği kişi kullanılan daha ham bir birey anlamında, 'Diyor şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözlerimle ben evine haber yollamak anlamında kullandım. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi” ifadelerini kullandı.

"Suçlamayı kabul etmiyorum"

"Bu şarkı bir buçuk yıl önce kaydedilmiş bir şarkıdır" diyen Mabel Matiz; “Binlerce insan dinledi. Ben bu şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlanmadan önce dinlettiğim insanlardan en ufak bir şekilde yorum duysaydım bu şarkıyı kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağım başka eserlerden geçen ifadelerde gerekli inisiyatifi alıp o şarkılara müdahale ediyorum ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin 'Dam üstünde çul serer' türküsünde yer alan 'Küçükten yar seveni cennete gönderseler' ibaresini 'Güzelden yar seveni cennete gönderseler' şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassas bir insanım. Bu konser ile ilgili görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Ne oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu, talep sonrası şarkıya erişim engeli getirildi.

İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu

Erişim engeli talebinin ardından İçişleri Bakanlığı da sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından, Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ıncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında,

Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 18, 2025

Türk Ceza Kanunu'nun 226'ıncı maddesi 'müstehcenlik suçu'nu düzenliyor.

İfade Özgürlüğü Derneği, şarkının YouTube, Spotify ve Apple Music'te erişime engellendiğini ancak platformlar tarafından henüz kaldırılmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yayımlayan pop sanatçısı ise "Kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum" dedi.

Açıklamasında Mabel Matiz, şarkı sözlerinin halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlattığını söyledi:

"Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum."

Herkese selamlar,



Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken,

başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması… — Mabel Matiz (@mabelmatiz) September 18, 2025

Sözleri Mabel Matiz'e ait olan şarkının bestesi ise Parisli saykodelik müzik ekibi Ko Shin Moon'a ait.

Mabel Matiz kimdir?

Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla 2010'lu yılların başından beri Türk pop müziğinin içinde olan Mabel Matiz, Yaşım Çocuk ve Gök Nerede gibi albümlerle öne çıktı.

Gerçek adı Fatih Karaca olan 40 yaşındaki sanatçı, 2018'deki Maya ve 2023'teki Fatih albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Kendi albümleri dışında Göksel, Özge Fışkın, Burcu Tatlıses, Ceylan Ertem gibi isimlerin çalışmalarında söz yazarı ve besteci olarak da bulundu.