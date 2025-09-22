Mabel Matiz, müstehcenlik suçundan ifade verdi

“Mabel Matiz” olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, yazdığı "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mabel Matiz, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye geldi.

Habertürk'ten Ceylan Sever’in verdiği bilgiye göre Mabel Matiz hakkında herhangi bir gözaltı kararı verilmedi. Sever yaptığı paylaşımda “Başsavcılık yaptığı açıklamada herhangi bir gözaltı kararı olmadığını, Mabel’in ifadesine başvurulacağını söyledi” dedi.

İfade vermek için savcılığa gelen Şarkıcı Mabel Matiz adliye kapısından polis tarafından içeri alındı.



Ne oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu, talep sonrası şarkıya erişim engeli getirildi.

İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu

Erişim engeli talebinin ardından İçişleri Bakanlığı da sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından, Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ıncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında,

Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 18, 2025

Türk Ceza Kanunu'nun 226'ıncı maddesi 'müstehcenlik suçu'nu düzenliyor.

İfade Özgürlüğü Derneği, şarkının YouTube, Spotify ve Apple Music'te erişime engellendiğini ancak platformlar tarafından henüz kaldırılmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yayımlayan pop sanatçısı ise "Kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum" dedi.

Açıklamasında Mabel Matiz, şarkı sözlerinin halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlattığını söyledi:

"Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum."

Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken,

başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması… — Mabel Matiz (@mabelmatiz) September 18, 2025

Sözleri Mabel Matiz'e ait olan şarkının bestesi ise Parisli saykodelik müzik ekibi Ko Shin Moon'a ait.

Mabel Matiz kimdir?

Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla 2010'lu yılların başından beri Türk pop müziğinin içinde olan Mabel Matiz, Yaşım Çocuk ve Gök Nerede gibi albümlerle öne çıktı.

Gerçek adı Fatih Karaca olan 40 yaşındaki sanatçı, 2018'deki Maya ve 2023'teki Fatih albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Kendi albümleri dışında Göksel, Özge Fışkın, Burcu Tatlıses, Ceylan Ertem gibi isimlerin çalışmalarında söz yazarı ve besteci olarak da bulundu.