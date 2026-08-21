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Mabel Matiz'e "Ha Leylim" şarkısı nedeniyle adli kontrol kararı: Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, ‘Ha Leylim’ isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin "müstehcenlik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Karaca, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Mabel Matiz'e "Ha Leylim" şarkısı nedeniyle adli kontrol kararı: Yurt dışına çıkışı yasaklandı
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"Ha Leylim" isimli şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin "müstehcenlik" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında adli kontrol kararı verildi.

Karaca, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. Savcılıkta ifade veren şarkıcı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mabel Matiz, çıkarıldığı mahkemece "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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