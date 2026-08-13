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Mabel Matiz'e Ha Leylim şarkısı nedeniyle soruşturma başlatıldı

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın seslendirdiği, dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin, müstehcenlik suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Mabel Matiz'e Ha Leylim şarkısı nedeniyle soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcının dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video kliple ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şarkıya ait video klibin, şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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