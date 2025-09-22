Mabel Matiz'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Perperişan" şarkısı hakkında erişim engeli talebinde bulunduğu şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müstehcenlik" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcının soruşturma kapsamında bugün ifadesi alındı.

Erişim engeli getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ilgili şarkı için erişim engeli talebinde bulunmuş ve 18 Eylül'de şarkı için erişim engeli getirilmişti.

Şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti.

Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldığında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Mabel Matiz'in avukatı: Yasak, hem sanatçımıza hem de ülke itibarına zarar verir

Mabel Matiz’in avukatları ise sanatçının 15 yıldır toplum içinde sevilen ve saygı gösterilen bir isim olduğunu hatırlattı. Avukatlar, “Şarkı sözleri içerisinde çocuklara yönelik hiçbir ima ya da yönelim yoktur. Eserin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekir. Bu cumartesi 3 konseri vardır, biletleri satılmıştır. Yasak, hem sanatçımıza hem de ülke itibarına zarar verir. Yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Mabel Matiz'in önümüzdeki hafta Hollanda'nın Rotterdam ve Almanya'nın Stuttgart ile Frankfurt şehirlerinde konseri vardı.

Mabel Matiz de açıklama yapmıştı

Ünlü şarkı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

"Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten." ifadelerini kullanan sanatçı, "Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor." demişti.