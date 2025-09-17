  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mabel Matiz'in Perperişan şarkısına erişim engeli talebi
Takip Et

Mabel Matiz'in Perperişan şarkısına erişim engeli talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısının aile kurumuna zarar verebileceğii ve toplumda infiale yol açabileceği gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mabel Matiz'in Perperişan şarkısına erişim engeli talebi
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

Yavaş'tan Orkun Özeller’in tutuklanmasına tepkiYavaş'tan Orkun Özeller’in tutuklanmasına tepkiGündem

 

Bakan Kurum, AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel ile görüştüBakan Kurum, AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel ile görüştüGündem

 

Gündem
Destici'den Mabel Matiz'e sert sözler: Bu soytarılar tutuklanmalı
Destici'den Mabel Matiz'e sert sözler: Bu soytarılar tutuklanmalı
Yavaş'tan Orkun Özeller’in tutuklanmasına tepki
Yavaş'tan Orkun Özeller’in tutuklanmasına tepki
Bakan Kurum, AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel ile görüştü
Bakan Kurum, AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel ile görüştü
AK Parti İl Başkanı Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
AK Parti İl Başkanı Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı
Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü