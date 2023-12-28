Maç izleme tartışmasında cinayete 22,5 yıl hapis cezası

Bursa'da, televizyonda yayınlanan maç için çıkan ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili davada karar açıklandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Öner ve hem tutuksuz sanık hem de davacı olan Sedat İ. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Suat Öner'in "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını, Sedat İ'nin ise beraatini talep etti.

Sanık Öner ise savunmasında, maktul Kadir Şahin'le 20 yıllık dost olduklarını belirterek, o gün bıçağı kendisini savunmak için kullandığını öne sürdü.

Görme engelli olduğunu ve çok az oranda görebildiğini aktaran Öner, televizyondaki Başakşehir-Galatasaray maçını izlemek istediğini, bunu Şahin'e söylediğini anlattı.

Fenerbahçeli olan Şahin'in sinirlenerek kendisine küfrettiğini, yumruk attığını ileri süren Öner, bunun üzerine kendisini korumak için odadaki meyve bıçağını aldığını ifade ederek, "Yaşananlar nedeniyle çok pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Sedat İ. ise Suat Öner'e küfür ve hakaret etmediklerini iddia ederek, "Kendisine de ben vurmadım, yaralamadım. Görüntülerde de görüldü, biz kaçtıktan sonra handaki insanlar kovaladılar ve onlar vurdular. Suçsuzum. Beraatimi, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Suat Öner'in, Kadir Şahin'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, haksız tahrik ve takdir indirimiyle cezayı 15 yıla indirdi. Heyet, Sedat İ'yi yaralaması nedeniyle Öner'e "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verdiği 12 yıl hapis cezasını haksız tahrik ve takdir indirimiyle 7 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme heyeti, Sedat İ'yi ise beraat ettirdi.

Osmangazi ilçesindeki Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'nda 13 Kasım 2022'de Kadir Şahin'e ait dükkanda Sedat İ, Suat Öner ve Kadir Ş. alkol almış, aralarında televizyonda maç izleme meselesinden kavga çıkan bu kişilerden Öner, iki arkadaşını bıçakla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.