Maç sonrası gözaltına alınan hakem Yasin Kol’un ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı Kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dün akşam saatlerinde Trabzon'da gözaltına alındı. Trabzonspor ile Drogheda United arasında dün oynanan hazırlık maçında görev yapan Yasin Kol, karşılaşma sonrası evinde gözaltına alındığı ve ikametinde arama yapıldı.

Geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren şüphelilerden Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Kol'un ifadesinde, "Ben herhangi bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği belirtildi.

Gözaltındaki Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün uçakla İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.