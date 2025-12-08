  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Haber Merkezi
Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'de resmi törenle karşılandı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'de resmi törenle karşılandı - Resim : 1

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ı kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'de resmi törenle karşılandı - Resim : 2

Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

