Macron, Fransız milletvekillerine hükümeti düşürmemeleri çağrısı yaptı

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve partisi Ulusal Ralli, çarşamba günü sol koalisyon tarafından sunulan ve her iki grup tarafından da desteklenmesi halinde geçecek olan güvensizlik önergesini destekleme sözü verdi.

Ulusal Ralli, haziran ayında yapılan erken seçimlerde parlamentonun alt kanadındaki en büyük tek parti haline geldi ve Le Pen'i Paris'in en etkili güç simsarına dönüştürdü. Ancak Macron, siyasetçilerin uçurumun kenarından geri adım atacaklarından emin olduğunu ifade etti.

Macron, "Bugün siyasetçilerin kendilerine sormaları gereken tek soru, ülkeye ve Fransız halkına nasıl faydalı olabilecekleridir. Kendi hırslarına ya da kendi çıkarlarına nasıl faydalı olabilecekleri değil" dedi.

Fransız milletvekilleri çarşamba günü TSİ 18:00'da önergeleri tartışmaya başlayacak ve oylama kısa bir süre sonra başlayacak.