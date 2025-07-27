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Macron'dan Türkçe paylaşım: Az önce Erdoğan'la Gazze hakkında görüştük

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransızca ve Türkçe açıklama yaptı. Macron söz konusu açıklamasında, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Macron'dan Türkçe paylaşım: Az önce Erdoğan'la Gazze hakkında görüştük
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Eylül ayında Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin devletini tanıyacağını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Macron, sosyal medya hesabından ham Fransızca hem de Türkçe yaptığı açıklamada Erdoğan'la Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında konuştuklarını iletti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un paylaşımı şöyle: "Az önce Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır."

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