Maden işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 16 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde maden işçilerini taşıyan servisle akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu servis minibüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar Soma, Bergama ve Kınık'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, dün 14.45 sıralarında Akhisar Bergama Yolu, Kınık Cumalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma istikametine seyir halinde olan ve maden işçilerini taşıyan R.K. idaresindeki 35 S 50124 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 10 D 3670 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kazada minibüs içerisinde bulunan M.Y. (29), H.A. (23), B.M. (46), E.A. (35), C.Ç. (23), Ö. A. B. (44), Y.U. (34), F.Ç. (41), A.K. (43), İ.K. (49), H.M. (32), O.Y. (54), E.G. (43), R.K. (51), İ.K. (37) ve H.T. (52) adlı 16 yaralı işçiye müdahale etti.

Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Soma, Bergama ve Kınık'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturm başlatıldı.