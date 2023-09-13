Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, içeride 280 işçinin olduğunu, göçükten 4 işçinin etkilendiğini açıkladı. Hacıbektaşoğlu, 3 işçiyle iletişim sağlandığını, bir işçinin ağır yaralandığını söyledi.