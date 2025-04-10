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Maden ocağındaki göçük sonrası Bakan Işıkhan'dan açıklama: Süreci yakından takip ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'ndaki göçük üzerine süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Maden ocağındaki göçük sonrası Bakan Işıkhan'dan açıklama: Süreci yakından takip ediyoruz
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Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldiği ve 2'si ağır 13 işçinin yaralandığı olay ile ilgili Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz"

Yaptığı paylaşımda süreci bakanlık olarak yakından takip ettiğini belirten Bakan Işıkhan, "Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nın Hırkalar mevkiinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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