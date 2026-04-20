Madencilerin Ankara yürüyüşü: Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı

Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşünün sekizinci gününde Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve maden işçileri gözaltına alındı.

Polis ablukaya aldı

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir'den yola çıkan madenciler, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'ten yıllardır alamadıkları hakları için Ankara'ya yürüdü. Enerji Bakanlığı'na yürümek isteyen madencileri polis ablukaya aldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada "Madencilerin değil, hak yiyen Sabahattin'in önünü kessinler. Sabahattin duy, madenci geldi! Madenci yeraltına kefenliyle iniyor. Ankara'ya kefenimizle geldik, haklarımızı almadan dönmek yok buradan! Ya hak alacağız ya cenazemizi burada bırakacağız!" denildi.