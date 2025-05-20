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Mağazadaki etiket oyunu! Vatandaş böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Bir vatandaş, ünlü bir giyim mağazasında daha önce 299 TL olan bir ürünün etiket fiyatının 999 TL'ye çıkarıldığını fark etti. Ardından bu yüksek fiyattan "indirim" yapılarak satışa sunulan uygulamayı dolandırıcılık olarak değerlendiren vatandaş, yaşadığı durumu sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Mağazadaki etiket oyunu! Vatandaş böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
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Ünlü bir giyim mağazasında alışveriş yapan bir vatandaşın yaşadığı deneyim, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kıyafetlere göz atarken fiyat etiketindeki farkı fark eden vatandaş, durumu “Bu resmen dolandırıcılık” sözleriyle paylaşarak tepkisini dile getirdi.

"Sahte indirim" adı altında fiyatlar şişiriliyor

İddiaya göre; üründe önce 299 TL olan fiyat, indirim uygulanmış gibi gösterilip üzerine 999 TL'lik yeni bir etiket yapıştırıldı. Yani "indirimli" diye sunulan ürün, aslında daha yüksek bir fiyata satılmaya çalışıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraf ve şikayet üzerine çok sayıda kullanıcı benzer durumları yaşadıklarını belirtti. Tüketiciler, bu tür etiket oyunlarının yanıltıcı olduğunu ve "sahte indirim" adı altında fiyatların şişirildiğini savundu.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, bu tür uygulamaların Tüketici Kanunu'na aykırı olabileceğini belirterek mağdur olan vatandaşların Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaları gerektiğini vurguluyor. Etiketlerdeki önceki ve güncel fiyatlar arasında tutarsızlık varsa, firma hakkında yasal işlem başlatılabiliyor.

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