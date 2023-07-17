Mahalleler dev bir şantiyeye dönüşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru yapıldı.

Deprem bölgesinin ihya ve inşasına yönelik "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular saat 17.00 itibarıyla başladı. Projeye saat 20.30'a kadar 2 bin 920 başvuru geldi.

Vatandaşlar, projeyle ilgili bakanlığın 22 yerde bugün kapılarını açtığı Yapım ve Dönüşüm Ofislerinden ve ALO 181'den bilgi alabiliyor. Ayrıca bakanlığa ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet veriyor.

Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz olacak.

Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Konutlar için 500 bin lira hibe ve büyüklüklerine göre 500 bin lira ile 800 bin lira kredi, iş yerleri için 250 bin lira hibe ve büyüklüklerine göre 250 bin lira ile 500 bin lira kredi verilecek.

Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek. Birden fazla dairesi olup evli, çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak.

"Herkes yerinde dönüşüm istiyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Rezerv alanlarda bulabildiğimiz yerlerde TOKİ marifetiyle binlerce konutluk inşaata başladık. 180 bin civarında inşaatımızın ihalesi yapıldı. Birçok yerde inşaatlar hızla devam ediyor. Bir tarafta da bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Birincisi şu; özellikle bizim 850 bin konutluk bir rezerv alanımız yok. Hatay için düşünün, 294 bin civarında ya ağır hasarlı ya yıkılmış ya yıkılacak yapımız var. Bunların hepsini bir yere taşıyalım dediğimizde neresi var size göre? Böyle bir geniş alan? Ne yazık ki yok. Bir taraftan da insanların yaşamış oldukları bu bölgelerden, hatıralarının olduğu şu çevreden, her sabah ve akşam baktığında şu karşı dağları görmekten de uzak durmak istemiyorlar. Herkes yerinde, eğer zeminde bir sorun yoksa evini yeniden dönüştürmek istiyor" dedi.

Bunun için birçok toplantılar yaptıklarını, sivil toplum örgütleriyle vatandaşlarla, belediye başkanlarıyla görüştüklerini aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ortalama bir metrekare inşaat maliyeti ne kadar eder diye düşündük. Aldığımız prensip kararı şu; 100 metre kadar brüt için 500 bin lira hibe, aynı zamanda 500 bin lira da kredi. Eğer 100 metreden büyükse kredi miktarı 700 bin liraya çıkıyor. 150 metreden büyükse 800 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. İş yerleri için de 250 bin lira hibe ve 250'den başlamak üzere 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Kredinin ödeme süresi, önce 2 sene ödemesiz, sonra da 10 sene sıfır faiz geri dönüşüm. Yani ortalama neredeyse ayda 3 bin lira gibi ödeyecek. 3 sene, 5 sene, 7 sene sonra ödeyeceği 3 bin lira gibi bir paranın ayda ciddi bir rakam tutmayacağını ve sizleri de üzmeyeceğini biliyorum ve bunun içindir ki bu tür çalışmaları kendi içimizde uzun süre yaptık."