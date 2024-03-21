Mahfi Eğilmez, Merkez'in faiz kararını yorumladı: Bu yapılmazsa etkisi sınırlı kalır...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz hamleyle faizleri 500 baz puan artırmasının ardından ekonomist Mahfi Eğilmez, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, artışın doğru bir hamle olduğunu aktardı.

Mahfi Hoca, ekonomi yönetimine seslenerek, "Merkez Bankası'nın yükselmeye devam eden enflasyonu durdurabilmek için faizi artırması doğru bir yaklaşımdır. Ne var ki maliye politikası gevşek kaldığı ve yapısal reformlara girişilmediği sürece faiz artırımının etkisi sınırlı kalacaktır." dedi.