Mahfi Eğilmez: Mesele faizi değil enflasyonu sabit tutabilmek

Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi sabit tutma kararını açıkladıktan sonra X'ten değerlendirmelerde bulundu.

Eğilmez, "TCMB politika faizini sabit tuttu. Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı" diyerek mesaj verdi.

TCMB politika faizini sabit tuttu. Asıl olan faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Keşke ona uğraşsalardı. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) February 22, 2024

Mahfi Hoca daha önce de yaptığı açıklamarda Merkez Bankası'nın faizi artırmasının enflasyonu indirmek için tek başına yeterli olmayacağı konusunda birçok yazı kaleme almıştı. Eğilmez, özellikle yapısal reformlar, kamu harcamalarının kısıtlanması ve yargıdaki sorunların giderilmesinin enflasyonla mücadele için en önemli konular olduğunu aktarmıştı.

22 yıl sonra aynı yerdeyiz

Son yazısında Türkiye'nin 22 yıl önce de aynı senflasyon sorunuyla mücadele ettiğine dikkat çeken yazı kaleme alan Mahfi Eğilmez, "Türkiye’de bugünkü ortamda bu tabloda sayılan nedenlerin ve enflasyon türlerinin tamamı mevcuttur. Buna multiflasyon (çoklu enflasyon) diyebiliriz. Multiflasyonu düşürebilmek için bir veya iki önlemden çok ötesi gerekir. Bu sorunu çözmenin yolu kapsamlı bir program uygulamak ve geleceğe ilişkin beklentileri olumlu hale dönüştürecek adımları atmaktan geçer.

Türkiye, 2001 krizine girdiğinde enflasyon oranı bugünküne yakındı. Toplum, aynen bugünkü gibi geleceğe ilişkin karamsar beklentiler içindeydi. Kriz sonrası uygulanmaya başlayan kapsamlı istikrar programıyla birlikte görünüm değişmeye ve gelecek beklentileri düzelmeye başladı ve enflasyon üç yılın sonunda tek haneye düşürüldü. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu enflasyon sorununu çözebilmesi için benzer kapsamda bir programı uygulamaya koyması gerekiyor. İşin en acı tarafı 22 yıl sonra dönüp dolaşıp benzer bir programı uygulamak zorunda kalmamızdır" demişti.