Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geri döndü

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bir süre tutuklu kalan Mahir Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polat’ın, bugün itibarıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Mahir Polat, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polat'ın tutukluluk süreci, özellikle ciddi sağlık sorunları nedeniyle kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Tutuklanmadan sadece iki hafta önce anjiyo operasyonu geçiren Mahir Polat, cezaevindeyken sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine iki kez hastaneye sevk edilmişti.

Yapılan itirazlar ve sağlık raporlarının değerlendirilmesi sonucunda Polat, 9 Nisan 2025’te "ev hapsi" şartıyla tahliye edilmişti. Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı da 17 Mart 2026 tarihinde kaldırılmıştı.