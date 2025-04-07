Mahir Polat sağlık durumu için Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor

İBB soruşturmasında tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın tansiyonun 19-11 düzeyinde olduğunun altını çizerek, "Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu’nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz." dedi. Erdem, "Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor." bilgisini paylaştı.

Erdem, "Mahir Bey’in tutuklandığı günden beri hipertansiyonu devam ediyor. Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi." ifadesini kullandı.

Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu’nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 7, 2025

Erdem şunları kaydetti:

Hipertansiyon ne yapar?

"1- Sürekli böyle devam ederse birkaç aya böbreği iflas eder, diyaliz makinasına bağımlı hale gelir.

2- Emboli (pıhtı atması) riskini daimi kılar. (Mahir beyin annesi bu nedenle vefat etti. Babası aynı nedenle kısmi felç geçirdi)

3- Beyin kanaması riskini daimi kılar. Her hipertansiyon atağı beyin damarlarına zarar verir. (Beyin damarlarına anjiyo ile bakılamadığı için böyle bir riskin tespit edilerek müdahalesi de çok zor)

4- Kalp krizi riskini daimi kılar.

-Biz cezaevi koşullarının Mahir beyin sağlığına verdiği zarar ve hayati riski gündeme getirdiğine ilişkin bu durumun Adli Tıp Kurumu tarafından görüleceğine inanıyor, kendimizi Türk hekimlerine emanet ediyoruz."

Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor

Erdem'in saat 09:53 itibarıyla paylaştığı bilgiye göre Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor.

Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 7, 2025

Ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın tutukluluğuna itiraz etmişti.

Polat'ın güncel sağlık durumunun kötüye gitmesinin ve cezaevi koşullarında bulunmasının sağlığına zarar verdiği, yaşam hakkı üzerinde ağır ve yakın bir tehlikeyi gündeme getirdiği kaydedilen dilekçede, Polat'ın tıbbi tedavi alma ve sağlığını koruma imkanını engellemeyecek adli kontrol tedbirleri doğrultusunda tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.

Anjiyo yapılmıştı

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekti

Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyordu.