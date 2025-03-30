Mahir Polat yoğun bakıma alındı!

İBB'ye yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık sorunu nedeniyle Silivri cezaevinden hastaneye sevk edildi.

Mahir Polat hastaneye sevk edildi

Mahir Polat’ın akşam saatlerinde ambulans ile hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Avukat Erkam Erdem, “Mahir Bey cezaevinden çıkarılmış, ambulansla hastaneye sevk edilmiş. Acil bir durum mu yoksa beklediğimiz sevk mi detayları henüz bilmiyoruz. Bilgi almaya çalışıyoruz” demişti.

"Mahir Polat yoğun bakımda"

Görüşmelerinin ardından Avukat Erdem'in verdiği bilgiye göre, tutuklu Mahir Polat, Başakşehir'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Avukatlara sevk nedeninin tansiyon olduğu bildirildi.

Avukat Erdem ilk açıklamasında, "Polat yüksek tansiyonu nedeniyle hastaneye sevk edilmiş. Tetkikleri yapılmasının ardından doktorlar anjiyo kararı almış. Bu sevk bizim doktor raporu talebimiz sonucu olmamıştır. Kritik bir müdahale söz konusu." dedi.

Erdem, cezaevinden bilgi alamadıklarını Polat'ın durumunu hastaneye ulaşmalarının ardından öğrenebildiklerini kaydetti.

"Yoğun bakım servisinde müşahede altında kalacak"

Mehmet Akif Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Polat’a ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Avukat Erkan Erdem, yaptığı son açıklamasında “Hastanede ilk olarak anjiyo kararı verildi ancak eski tetkikler incelenince şimdilik bundan vazgeçildi. Bu gece kardiyoloji yoğun bakım servisinde müşahede altında kalacak” dedi.

"Bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz"

Gözaltı aşamasından itibaren yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin belgeleri sunduklarını ancak bir işlem yapılmadığını belirten Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

"Mahir Bey'in salıverilmesi bakımından -suçlamaların içeriğinden bağımsız olarak-hukuki zemin en başından itibaren mevcuttu. Keşke bir hafta içinde bu iki sağlık tehlikesini hiç yaşamasaydık da bu durum en baştan görülebilseydi. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz. Öte yandan toplumun her kesiminden Mahir Bey'e büyük bir destek var. Bu durum ona büyük moral oluyor. Kendisi bu konudaki minnettarlığını da kamuoyuyla paylaşmamı istedi"

CHP'li Akdoğan'dan Mahir Polat'ın açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan şunları söyledi:

"Dostumuz Mahir Polat tansiyon problemi nedeniyle 21.00’de cezaevi acile kaldırıldı. Ardından Mehmet Akif Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Şu anda tansiyonu normale döndü. Hayati bir tehlikesi bulunmamakta ancak Mahir Polat’ın daha fazla cezaevinde tutulması kabul edilemez. Mahir Polat’ın sağlık sorunları ciddidir. Bunun sorumluluğunu kimse alamaz. Sizleri uyarıyorum."

Önceki gün fenalaşmıştı

Yakın zamanda anjiyo olan ve vücudunda 6 stent bulunan Polat, önceki gün hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşmıştı. İlk müdahalesinin tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde revirde yapılmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Polat, tedavisinin ardından yeniden cezaevindeki hücresine götürülmüştü. Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk talebi Cuma günü kabul edilmişti.