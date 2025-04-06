Mahir Polat'ın ağabeyi Cevdet Polat: Ona bir şey olacak ve haberimiz olmayacak diye uyuyamıyoruz!

Silivri'deki Marmara Cezaevin'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yaptı.

Erdem, Mahir Polat'ın tansiyon ölçümlerini paylaşıp hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, "Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte" dedi.

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Avukat Erdem, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mahir Polat’ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte.

Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor."

"Yemiyor, içmiyor, yürek elde dolanıyoruz"

Cumhuriyet'in aktardığına göre Mahir Polat'ın ağabeyi Cevdet Polat, kardeşinin kapalı alan fobisi nedeniyle tansiyon rahatsızlıklarının tetiklendiğini ifade etti.

"Mahir çocukluğundan beri bu rahatsızlığı yaşıyor, uzun süredir asansör bile kullanmıyor" diyen Cevdet Polat, kardeşinin durumu hakkında büyük endişe içinde olduklarını belirtti.

Ağabey Polat, "Yemiyor, içmiyor, yürek elde dolanıyoruz. Her telefon sesinde, göğüs kafesimizdeki naçar yüreklerimiz çırpınıyor. Ona bir şey olacak ve haberimiz olmayacak diye uyuyamıyoruz" dedi.